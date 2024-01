AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 133,58 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 09:18 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 133,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 133,98 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 133,38 EUR. Bei 133,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 4.176 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2023 Kursverluste bis auf 60,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5.800,00 USD gegenüber 5.565,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

