AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 169,79 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 169,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 48.167 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,92 USD. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 8,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 75,92 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 123,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.599,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,66 USD je Aktie.

