AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 170,18 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 170,18 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 171,60 USD. Bei 170,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 958.986 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 33,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 81,02 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 110,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,70 USD fest.

