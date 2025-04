AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 81,13 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 81,13 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 81,30 USD zu. Bei 79,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.166.774 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,25 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,80 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 04.02.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,66 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 6,17 Mrd. USD eingefahren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 4,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NVIDIA, Intel, Samsung, Infineon, AIXTRON und Co.: Chip-Aktien brechen wegen Zollsorgen teilweise ein