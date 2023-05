AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 94,11 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 37.690 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2022 auf bis zu 109,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 72,43 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,00 USD.

Am 02.05.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.353,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.887,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

