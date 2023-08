AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Mittwochmittag an Boden

09.08.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 113,51 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 113,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.664 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Bei einem Wert von 54,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 51,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,00 USD. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.359,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.550,00 USD umgesetzt worden. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,76 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie NASDAQ-Titel AMD-Aktie dreht ins Minus: Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahresviertel S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

