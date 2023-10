AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Montagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 100,20 EUR ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 100,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 100,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.506 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,56 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,00 USD an.

Am 01.08.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.359,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.550,00 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,75 USD je Aktie.

