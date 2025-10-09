AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 238,58 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 238,58 USD. Bei 240,10 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 235,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.021.940 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.

Am 05.08.2025 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7,69 Mrd. USD gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

