AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 114,27 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 114,27 USD zu. Bei 115,08 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,03 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.835.238 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 16,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,80 USD am 10.11.2022. Mit einem Kursverlust von 47,67 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5.800,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD umsetzen können.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

