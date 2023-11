AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 105,78 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 105,78 EUR. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 105,52 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 105,54 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.555 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 46,02 Prozent wieder erreichen.

Am 31.10.2023 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,22 Prozent auf 5.800,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.565,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.01.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,62 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

