AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittwochmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 150,42 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 150,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 105.580 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (151,05 USD) erklomm das Papier am 30.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2023 Kursverluste bis auf 66,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 55,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,67 USD je Aktie verdient. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

