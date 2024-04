AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 169,14 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 169,14 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 166,29 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 166,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1.231.542 Stück.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 34,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2023 (81,02 USD). Mit Abgaben von 52,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,70 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

