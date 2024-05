AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 155,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 156,36 USD. Bei 154,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.277.805 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 31,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 40,20 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,50 USD an.

Am 30.04.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,50 USD im Jahr 2024 aus.

