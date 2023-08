AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 113,63 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 113,63 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 113,89 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 111,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.769.223 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 51,97 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 01.08.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.359,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

