AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 101,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 101,16 EUR. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 101,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,02 EUR. Zuletzt wechselten 785 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 22,30 Prozent Luft nach oben. Bei 56,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,00 USD aus.

Am 01.08.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.359,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.550,00 USD umgesetzt worden.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,76 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingebracht

NASDAQ-Titel AMD-Aktie dreht ins Minus: Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahresviertel