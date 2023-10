AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Aufschlag

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 107,79 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 107,79 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 108,28 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.251.596 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. 23,22 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,18 Prozent zurück. Hier wurden 5.359,00 USD gegenüber 6.550,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,75 USD je Aktie belaufen.

