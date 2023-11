AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 112,83 USD ab.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 112,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.587 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 60,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.565,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,54 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

