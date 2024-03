AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 208,08 USD zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 208,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 336.872 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 227,30 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 8,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (78,52 USD). Mit einem Kursverlust von 62,27 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,50 USD an.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,70 USD im Jahr 2024 aus.

