AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) fällt am Montagvormittag

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 203,74 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 203,74 USD. Bisher wurden heute 41.142 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Bei 227,30 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 11,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 78,52 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 159,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Am 30.01.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 6.168,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,70 USD im Jahr 2024 aus.

