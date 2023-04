AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Dienstagmittag

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 12:04 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 96,57 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 25.616 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 109,57 USD. Mit einem Zuwachs von 11,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 76,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 31.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.599,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.826,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 02.05.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

