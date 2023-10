AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag leichter

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 108,48 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 108,48 USD ab. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 108,25 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 109,14 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.106.078 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,82 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 49,69 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.359,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochmittag zu