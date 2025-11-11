DAX24.078 +0,5%Est505.719 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.334 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1593 +0,3%Öl64,93 +1,4%Gold4.106 -0,3%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow leicht im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur? CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Fokus auf Aktienkurs

11.11.25 16:08 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 243,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
206,00 EUR -5,80 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 243,29 USD abwärts. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 241,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 241,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.307.629 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,05 USD an. 9,77 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 68,56 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 04.11.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,47 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

