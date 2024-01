AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) fällt am Nachmittag

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 147,30 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 147,30 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 146,68 USD. Bei 148,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 10.270.239 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 151,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 67,19 USD fiel das Papier am 13.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.10.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.800,00 USD im Vergleich zu 5.565,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

