AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 162,81 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 162,81 USD abwärts. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 161,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,53 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.514.474 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 227,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 28,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 81,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,24 Prozent.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 172,50 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.599,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,70 USD je Aktie belaufen.

