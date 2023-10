AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagvormittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 102,36 EUR.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 102,36 EUR. Bei 102,52 EUR erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,02 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 889 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,55 EUR ab. Mit Abgaben von 44,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.359,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,75 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus