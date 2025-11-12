AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteuert sich am Nachmittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 251,78 USD zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 251,78 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 258,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 253,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.857.878 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,05 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 197,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,25 Mrd. USD – ein Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial