AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) haussiert am Mittwochabend

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 255,06 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,4 Prozent auf 255,06 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 263,51 USD. Bei 253,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.788.367 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Gewinne von 4,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

