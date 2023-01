AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 65,06 EUR zu. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,49 EUR zu. Bei 65,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 640 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 123,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Bei einem Wert von 56,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 15,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 134,40 USD aus.

Am 01.11.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 5.565,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 4.313,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 30.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,51 USD fest.

