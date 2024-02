AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 169,55 USD.

Um 12:03 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 169,55 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 85.808 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,92 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 75,92 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 123,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 6.168,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.599,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

