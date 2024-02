AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) macht am Vormittag Boden gut

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 159,74 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 159,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 160,30 EUR. Bei 159,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 28.721 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 71,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.168,00 USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.599,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

