AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag höher

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 112,89 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 112,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 112,96 USD. Bei 111,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.204.593 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,29 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,34 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 106,50 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 5,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 160,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,66 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 4,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

