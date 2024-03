AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) fällt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 195,38 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 3,6 Prozent auf 195,38 USD ab. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 192,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 198,62 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 31.216.495 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 227,30 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,34 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,02 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.599,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

