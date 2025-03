AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 98,98 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 98,98 USD ab. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,93 USD nach. Mit einem Wert von 99,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.069.176 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 198,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 100,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 160,00 USD an.

Am 04.02.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,66 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.

