AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 121,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 121,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 4.625 Stück.

Bei 123,00 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 1,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 53,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.353,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.887,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Diese Aktien bringen die höchste Rendite

Gewinn und Umsatz von NVIDIA besser als erwartet - NVIDIA-Aktie springt an der NASDAQ auf Rekordhoch

Infineon-Aktien feiern NVIDIA-Börsenparty nicht mit - Andere Chiptitel gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com