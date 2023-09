AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 105,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 11:58 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 105,08 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.844 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,40 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 48,06 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 01.08.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 2,76 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) verdient

NASDAQ-Titel AMD-Aktie sinkt: AMD offenbar von US-Exportbeschränkungen für KI-Chips in Nahost betroffen

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingefahren