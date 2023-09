AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt Stellung am Vormittag

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 98,05 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 98,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 98,15 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 97,64 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,67 EUR. Zuletzt wechselten 559 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,72 EUR erreichte der Titel am 13.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,33 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.550,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

