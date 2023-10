AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 107,64 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 107,64 USD abwärts. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 36.784 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. Mit einem Zuwachs von 23,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (54,58 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 49,29 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,18 Prozent auf 5.359,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 31.10.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

