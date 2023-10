AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 106,31 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 106,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 106,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.189.278 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 24,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,66 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 01.08.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.359,00 USD – eine Minderung von 18,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.550,00 USD eingefahren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus