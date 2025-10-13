AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend ins Plus

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 216,20 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 20:08 Uhr 0,6 Prozent. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 224,18 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,39 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.487.384 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 240,10 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 76,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,62 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 7,69 Mrd. USD gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

Hot Stocks heute: AMD nach OpenAI Deal - Goldminen mit hohem Cashflow