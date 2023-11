AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagvormittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 110,18 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 110,18 EUR abwärts. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,50 EUR ab. Bei 110,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 4.125 Aktien.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 12,29 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 48,18 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.800,00 USD im Vergleich zu 5.565,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,62 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag

Freitagshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag