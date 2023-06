AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Mittag an

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 126,85 USD. Bisher wurden heute 314.222 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 13.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Mit einem Kursverlust von 56,97 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5.353,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

