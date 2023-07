AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 115,47 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 0,4 Prozent auf 115,47 USD. Zuletzt wechselten 68.959 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Mit Abgaben von 52,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.353,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.887,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,86 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen

Hedgefondsmanager: KI-Aktien sind eine Blase - langfristig sollte man sie aber im Depot haben