AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 103,64 EUR nach oben.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 103,64 EUR. Bei 103,80 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.085 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2023 auf bis zu 123,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 16,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 56,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 83,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,13 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 5.353,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.887,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,86 USD je Aktie belaufen.

