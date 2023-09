AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Donnerstagvormittag an

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 100,70 EUR zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 09:18 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 100,70 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 101,04 EUR an. Bei 100,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.274 Stück gehandelt.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,86 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,55 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,84 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,00 USD aus.

Am 01.08.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.359,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.550,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

