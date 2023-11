AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,4 Prozent auf 120,73 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 120,73 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 121,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.897.662 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 132,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,01 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.800,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,62 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag

Freitagshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag