AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 146,21 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 01:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 146,21 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 145,00 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 148,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 48.293.089 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 151,05 USD erreichte der Titel am 30.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2023 auf bis zu 67,19 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,05 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.800,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.565,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

