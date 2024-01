AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 146,21 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 146,21 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 145,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 48.293.089 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 151,05 USD erreichte der Titel am 30.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,31 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2023 (67,19 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 54,05 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 31.10.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer