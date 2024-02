AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 179,07 USD.

Um 12:03 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 179,07 USD nach oben. Zuletzt wechselten 183.203 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 184,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,27 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 75,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 57,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 30.01.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.168,00 USD im Vergleich zu 5.599,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

