AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 111,81 USD nach.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 111,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.864 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 54,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 51,19 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,18 Prozent auf 5.359,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,76 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

