AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 103,12 EUR.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 09:12 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 103,12 EUR. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,98 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,38 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.385 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,72 EUR erreichte der Titel am 13.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 45,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 02.08.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingebracht

NASDAQ-Titel AMD-Aktie dreht ins Minus: Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahresviertel